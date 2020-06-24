رئيس برلمان لبنان : انهيار الليرة تستوجب إعلان “حالة الطوارئ”

2020/06/24 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن “انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إعلان حالة طوارىء مالية”.وأشار، بحسب ما نقلت وسيلة إعلامية محلية على تويتر، إلى أن انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.وعن مفاوضات صندوق النقد، قال […]

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