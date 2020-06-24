محافظة واسط تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثة اشهر

2020/06/24 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالبت الحكومة المحلية في واسط، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس محمد الحلبوسي بإعلان حالة الطوارئ الصحية لـ 3 اشهر.وقال المحافظ محمد جميل المياحي في حديث اذاعي، انه”يطالب رئاستي الوزراء ومجلس النواب باعلان حالة الطوارئ الصحية 3 اشهر للسيطرة على تفشي فيروس كورونا”.واضاف، ان”التهاون في الإجراءات الصحية سيؤدي الى […]

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