تعرف على مخاطر ترك بلوتوث الهاتف مفتوح

2020/06/24 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف كبير المهندسين في شركة ” Avast”، لماذا يجب على الأشخاص إيقاف عمل البلوتوث في الهواتف الذكية.وقال، فويتيخ بوتشيك، إن تشغيل البلوتوث باستمرار في الهواتف الذكية، يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، ويقلل من عمر البطارية.ووفقا للخبير، فإن تقنية البلوتوث، تنتقل بشكل آلي، إلى وضع الكشف لفترة قصيرة، الأمر الذي يمكن أن […]

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