بالوثيقة: اغلاق محكمة استئناف النجف بالكامل بعد تسجيل اصابات بكورونا

2020/06/24 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

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بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر طبي ، الاربعاء 24-6-2020، بتأكيد اصابة 137 شخصاً بفيروس كورونا اليوم في الديوانية فيما سجلت الكوادر الطبية 15 اصابة بصفوفها اليوم.

واوضح المصدر الطبي ان " نتائج الفحوصات المختبرية أكدت اليوم اصابة 137

بغداد اليوم - متابعة

طرح استشاري الامراض الميكروبية والمناعة البروفيسور الدكتور هشام يوسف 4 حلول لتلافي الوصول لعشرات الالاف من الإصابات بفيروس كورونا يومياً ومنع دخوله لكل بيت عراقي فيما حدد وضع العراق حالياً في مواجهة الجائحة.

وقال يوسف في مق

بغداد اليوم - كردستان

أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر، الأربعاء (24 حزيران 2020)، تقديم طلب من الوزارة إلى وزارة الداخلية في الإقليم، من أجل إعادة فرض حظر التجوال.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الوضع خط

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