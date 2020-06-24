كردستان توعز بقطع طرقها مع ديالى لمدة 72 ساعة بسبب فيروس كورونا

2020/06/24 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قره تبه(112كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، وصفي التميمي، الاربعاء (24 حزيران 2020)، أن السلطات الامنية في إقليم كردستان اوعزت بقطع الطرق الرابطة بينها وبين محافظة ديالى لمدة 72 ساعة بسبب فيروس كورونا.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "سلطات اقليم كردستان اوعزت لاجهزتها الامنية بقطع كل الطرق البرية الممتدة منها صوب ديالى عبر منطقة كلار لمدة 72 ساعة بسبب تسجيل الكثير من الاصابات بفيروس كورونا فيها".

واضاف أت "ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بمنطقة كلار في الاوانة الاخيرة، دفعت السلطات الى التحرك باتجاه غلق الطرق البرية المارة بها كاجراء وقائي لحين استقرار الوضع الوبائي ولمنع انتقال الاصابات الى مناطق اخرى".

وتعد كلار الواقعة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية مفترق الطرق البرية الممتدة من كردستان صوب ديالى خاصة طريق كلار - جلولاء.

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