تسجيل 137 اصابة بكورونا بالديوانية والنجف تسجل 15 حالة بكوادرها الطبية ونينوى تعلن عن أول وفاة

2020/06/24 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر طبي ، الاربعاء 24-6-2020، بتأكيد اصابة 137 شخصاً بفيروس كورونا اليوم في الديوانية فيما سجلت الكوادر الطبية 15 اصابة بصفوفها اليوم.

واوضح المصدر الطبي ان " نتائج الفحوصات المختبرية أكدت اليوم اصابة 137 شخصاً بكورونا اليوم في الديوانية من النماذج المرسلة".

في الاثناء ، اعلنت دائرة صحة النجف تأكيد اصابة 15 من كوادرها اليوم بفيروس كورونا.

وسجلت نينوى بدورها اليوم اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب راقد في مستشفى العزل.

وسجل العراق أمس 84 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1826 إصابة قابلتها 968 حالة شفاء.

وبتاريخ العشرين من حزيران الجاري، سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلتي وفيات بـ 88 حالة وإصابات بلغت 1870 فيما شهد الخامس عشر من الشهر ذاته اعلى حصيلة شفاء بعد التأكد من تعافي 1150 مصاباً سابقاً بالمرض.

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بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم - متابعة

طرح استشاري الامراض الميكروبية والمناعة البروفيسور الدكتور هشام يوسف 4 حلول لتلافي الوصول لعشرات الالاف من الإصابات بفيروس كورونا يومياً ومنع دخوله لكل بيت عراقي فيما حدد وضع العراق حالياً في مواجهة الجائحة.

وقال يوسف في مق

بغداد اليوم - كردستان

أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر، الأربعاء (24 حزيران 2020)، تقديم طلب من الوزارة إلى وزارة الداخلية في الإقليم، من أجل إعادة فرض حظر التجوال.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الوضع خط

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