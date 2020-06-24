السعودية.. 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء عن 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2912 حالة شفاء.وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، في الإيجاز الصحافي اليومي حول الفيروس، عن 41 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1387 حالة.وأوضح المتحدث أن إجمالي إصابات الفيروس في المملكة بلغ 167267 حالة، […]

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