وزير النفط : سنزود الطاقة النيابية بالملفات والتقارير الخاصة بالنشاط النفطي

2020/06/24 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار، رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي وأعضاء اللجنة وعدد من السادة النواب .واكد الوزير حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات والظروف الصعبة من خلال الخطط والبرامج التي تسهم النهوض بالصناعة النفطية ، مشيرا الى ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات المهمة خلال الفترة الماضية منوهاً الى تعاطيها بشفافية وموضوعية مع جميع الملفات الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الانتاج والتصدير وغيرها،وان العراق عضو في منظمة الشفافية الدولية .وأضاف ان الوزارة تتطلع الى تعاون مثالي مع اعضاء مجلس النواب من خلال تبادل المعلومات فضلاً عن تزويدهم بانتظام بالملفات والتقارير الخاصة بالنشاط النفطي وخصوصاً المتعلقة بعمليات الانتاج و التصدير وآليات تسعيرة النفط الخام، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق مزيداً من التعاون والتواصل مع لجنة النفط والطاقة النيابية واللجان الاخرى خدمة للصالح العام ، فضلاً عن دعوة الاعضاء لحضور الاجتماعات والنشاطات المتعلقة بالشأن النفطي .

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