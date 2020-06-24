صحة الديوانية تسجل 80 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/24 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية افاد مدصر طبي في صحة الديوانية ،بتتسجيل ٨٠ اصابة جديدة بكورونا من اصل ١٨٧ مسحة في المحافظة .

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