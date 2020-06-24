إيران.. 133 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/24 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… سجلت إيران 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، نقلا عن قناة “العالم” على “تليغرام”، إن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى 212501 والوفيات إلى 9996.والثلاثاء، شهدت البلاد 121وفاة بكورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهرين.وإيران تعاني من […]

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