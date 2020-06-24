97 قتيلا بتحطم طائرة باكستانية بسبب كورونا !

2020/06/24 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف تقرير حكومي أولي بشأن تحطم طائرة إيرباص في جنوب باكستان الشهر الماضي أن الحادث الذي أودى بحياة 97 شخصا، نجم عن خطأ بشريّ للطيارين اللذين كانا يتناقشان بشأن التطورات الأخيرة لجائحة كوفيد-19.وتحطمت الطائرة التابعة لـ”الخطوط الجوية الدولية الباكستانية” (بيا) فوق مجموعة منازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان […]

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