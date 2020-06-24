إصابات قياسية بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية في النجف والديوانية تتخطى الـ130 إصابة خلال 24 ساعة

2020/06/24 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افاد مصدر طبي ، اليوم الاربعاء، بتأكيد اصابة 137 شخصاً بفيروس كورونا اليوم في الديوانية فيما سجلت الكوادر الطبية في النجف 15 اصابة بصفوفها اليوم.واوضح المصدر الطبي ان ” نتائج الفحوصات المختبرية أكدت اليوم اصابة 137 شخصاً بكورونا اليوم في الديوانية من النماذج المرسلة”.في الاثناء ، اعلنت دائرة صحة النجف […]

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