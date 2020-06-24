رئيس “الفيفا” يعزي العراق برحيل أحمد راضي

2020/06/24 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني انفانتينو، تعازيه الى الهيئة التطبيعيية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بوفاة اسطورة الكرة العراقية احمد راضي.وقال انفانتينو في نص رسالته التي حصلت /المعلومة/ على نسخة منها، “أود أن أعبر عن خالص تعازي القلبية لوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب والاسطورة احمد راضي..يبدو ان الكلمات غير […]

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