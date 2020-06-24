الهجرة تعلن تخصيص ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين كمنحة

2020/06/24 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزيرة الهجرة، ايفان فائق جابرو، الأربعاء، تخصيص ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين كمنحة وقالت جابرو، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش اجتماع اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين، إن ”سياسة الحكومة تتلخص بالدعم الكامل لملف الاستقرار و عودة الاسر النازحة سيما الاسر الايزيدية منها الى مناطق الاصلية عن طريق تكثيف الجهود من قبل […]

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