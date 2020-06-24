لماذا يجب عليك إيقاف

2020/06/24 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف كبير المهندسين في شركة " Avast" للأمن الرقمي لوكالة "سبوتنيك"، لماذا يجب على الأشخاص إيقاف عمل البلوتوث في الهواتف الذكية.وقال، فويتيخ بوتشيك، إن تشغيل البلوتوث باستمرار في الهواتف الذكية، يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، ويقلل من عمر البطارية،ووفقا للخبير، فإن تقنية البلوتوث، تنتقل بشكل آلي، إلى وضع الكشف لفترة قصيرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تلقي إشعارات غير مرغوب بها حول الاتصال بهاتف ذكي آخر، كما يسهل ذلك عملية اختراق الجهاز من قبل القراصنة.ونصح الخبير بإيقاف عمل البلوتوث، وإيقاف الوصول إلى الهاتف عن طريقه في حال عدم استخدامه.وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن إصدارات البلوتوث يتم تحديثها باستمرار، مما يقلل من عدد نقاط الضعف في هذه التكنولوجيا.

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