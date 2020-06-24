2020/06/24 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الأربعاء، تبنيها انتاج علاج مستحدث لفيروس كورونا المستجد.وذكرت العتبة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام مؤخّراً، عن تبنّي العتبة المقدّسة وجامعة العميد علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا، ليس له واقعٌ من الصحّة أبداً، لذا اقتصى التنويه”.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).