الهجرة تخصص ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين كمنحة

2020/06/24 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقدت اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين جلستها ( ١٥٠ ) والتي ترأستها وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد وبحضور عضو مجلس النواب عن الايزيديين الدكتور صائب خدر وجرى في الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية وابرزها معوقات عودة النازحين الايزيديين الى مناطق سكناهم الاصلية وتسهيل عمل اللجنة بوضع ضوابط لاغاثة تلك العوائل بما فيه المتبقية داخل المخيمات وتامين متطلباتها الضرورية و حثها على العودة لمناطق سكناها الاصلية .وقالت الوزيرة خلال الاجتماع ان ” سياسة الحكومة تتلخص بالدعم الكامل لملف الاستقرار و عودة الاسر النازحة سيما الاسر الايزيدية منها الى مناطق الاصلية عن طريق تكثيف الجهود من قبل الوزارات المعنية لاعادة الحياة والاستقرار لتلك المناطق وتوفير الاحتياجات الاساسية لها “ .وذكرت جابرو ان " اجتماع اللجنة العليا قررت تشكيل لجان متابعة من أعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ القرارات الخاصة باللجنة وتقديم الخدمات الى جانب تخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين إلى مناطقهم الأصلية توزع عليهم كمنح مالية لتشجيعهم على العودةوتابعت الوزيرة " ان الاجتماع خرج ايضا باطلاق نداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الى تقديم الدعم والمساندة لإعادة الايزيدين لمناطقهم الأصلية و الموافقة على تسجيل العائدين من النزوح من الايزيدين بصورة مباشرة وتوزيع المنح والمساعدات اليهم من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للعائدين منهمواردفت " ان الاجتماع خلص الى توجيه الوزارات والجهات المعنية التربية الصحة الداخلية التجارة البلديات وقيادة العمليات المشتركة بتقديم الخدمات ألى مناطق الايزيدين الى جانب التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان في تسهيل مهمة إعادة ودخول العائدين الايزيدين إلى مناطقهم الاصلية و رفع توصيات إلى الجهات المعنية للاستمرار في تقديم المنحة المالية البالغة مليوني دينار للناجيات الايزيديات" .

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