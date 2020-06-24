2020/06/24 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد عقدت اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين جلستها ( ١٥٠ ) والتي ترأستها وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد وبحضور عضو مجلس النواب عن الايزيديين الدكتور صائب خدر وجرى في الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية وابرزها معوقات عودة النازحين الايزيديين الى مناطق سكناهم الاصلية وتسهيل عمل اللجنة بوضع ضوابط لاغاثة تلك العوائل بما فيه المتبقية داخل المخيمات وتامين متطلباتها الضرورية و حثها على العودة لمناطق سكناها الاصلية .وقالت الوزيرة خلال الاجتماع ان ” سياسة الحكومة تتلخص بالدعم الكامل لملف الاستقرار و عودة الاسر النازحة سيما الاسر الايزيدية منها الى مناطق الاصلية عن طريق تكثيف الجهود من قبل الوزارات المعنية لاعادة الحياة والاستقرار لتلك المناطق وتوفير الاحتياجات الاساسية لها “ .وذكرت جابرو ان " اجتماع اللجنة العليا قررت تشكيل لجان متابعة من أعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ القرارات الخاصة باللجنة وتقديم الخدمات الى جانب تخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين إلى مناطقهم الأصلية توزع عليهم كمنح مالية لتشجيعهم على العودةوتابعت الوزيرة " ان الاجتماع خرج ايضا باطلاق نداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الى تقديم الدعم والمساندة لإعادة الايزيدين لمناطقهم الأصلية و الموافقة على تسجيل العائدين من النزوح من الايزيدين بصورة مباشرة وتوزيع المنح والمساعدات اليهم من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للعائدين منهمواردفت " ان الاجتماع خلص الى توجيه الوزارات والجهات المعنية التربية الصحة الداخلية التجارة البلديات وقيادة العمليات المشتركة بتقديم الخدمات ألى مناطق الايزيدين الى جانب التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان في تسهيل مهمة إعادة ودخول العائدين الايزيدين إلى مناطقهم الاصلية و رفع توصيات إلى الجهات المعنية للاستمرار في تقديم المنحة المالية البالغة مليوني دينار للناجيات الايزيديات" .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تخصص ملياري دينار عراقي للايزيدين العائدين كمنحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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