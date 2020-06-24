سامر سعيد يخوض اول تجربة تدريبية له

2020/06/24 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف نجم المنتخب الوطني السابق سامر سعيد، عن خوضه اول تجربة تدريبية له في عالم المستديرة.وقال سعيد لـ /المعلومة/ إنه “وقعت رسمياً على عقد تدريب فريق كرة القدم بنادي الاتصالات لمدة عام واحد مع إمكانية التجديد”.وأضاف ان “الكادر التدريبي المساعد يتألف من سليم حسين و حيدر كريم ومؤيد عبد اسماعيل مدربا […]

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