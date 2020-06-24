السودان “يشترط” توقيع اتفاق قبل ملء سد النهضة

2020/06/24 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأربعاء، أن بلاده “تشترط” توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لافتا إلى أن السودان يدرس تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي، “لتوضيح موقفه” بشأن السد.وقال عباس إن الحكومة السودانية “تواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه”.وأشار […]

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