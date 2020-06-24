الكاظمي لوزير خارجية الأردن: علاقاتنا ستشهد تفعيلاً سريعاً

2020/06/24 | 17:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عزم حكومته تفعيل التعاون مع الأردن على نحو سريع لمواجهة التحديات وخاصة في مجال مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية، إن الصفدي "نقل إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الأردني، السيد عمر الرزاز، ودعمهم الكامل للعراق في جميع المجالات ورغبتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين".

من جانبه، أكد الكاظمي، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات العراقية الأردنية، والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وباقي الملفات الإستراتيجية الثنائية".

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