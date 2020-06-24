وزارة النقل: تأهيل الخط الرئيسي لسكك بيجي- القيارة

2020/06/24 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة النقل ، اليوم الأربعاء، ان الشركة العامة للسكك الحديد انهت تأهيل الخط الرئيسي لسكك محطة بيجي وصولا إلى محطة القيارة ومد خط فرعي لنقل المشتقات النفطية في إطار اعادة تأهيل الخطوط المتضررة جراء العمليات الارهابية .وأوضح مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، طالب الحسيني في بيان تلقته “العهد نيوز” انه […]

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