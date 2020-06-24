2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، المحافظ نجم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، اصادرارت 4 قرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد تسجيل اول وفاة بكورونا فيها..نينوى تقرر فرض حظر التجوال جزئياً وتصدر 4 قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- نينوى
اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، المحافظ نجم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، اصادرارت 4 قرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد تسجيل اول وفاة بكورونا فيها..نينوى تقرر فرض حظر التجوال جزئياً وتصدر 4 قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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