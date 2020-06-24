بعد تسجيل اول وفاة بكورونا فيها..نينوى تقرر فرض حظر التجوال جزئياً وتصدر 4 قرارات

2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، المحافظ نجم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، اصادرارت 4 قرا...





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