العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لكورونا


العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لكورونا
2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

نفت العتبة العباسية، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا.

وقا...

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