العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لكورونا

2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت العتبة العباسية، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا.

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