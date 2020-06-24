2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم
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وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفت العتبة العباسية، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا.
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العتبة العباسية تنفي تبنيها علاجاً مستحدثاً لكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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