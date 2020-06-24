الحظر الشامل ’’المشدد’’ مقترح نيابي لمواجهة تصاعد الاصابات بكورونا ونائب يتوقع موعد البدء بتنفيذه

2020/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي، عباس عليوي، الأربعاء (24 حزيران 2020) عن دراسة الجهات الحكومية المختصة إعادة فرض الحظر الشامل، بشكل مشدد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة الحكومية، تدرس حالياً وتناقش قضية اعادة فرض الحظر الشامل، بعد ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهذا ايضاً تسبب بعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المصابين الجدد".

وبين عليوي، أن "هناك طلبات كثيرة وجهت لخلية الأزمة الحكومية والبرلمانية، بضرورة إعادة فرض الحظر الشامل، وهذا الطلبات، بعضها قدم من خلال جهات حكومية"، مضيفا أن "الحظر الشامل، اذا ما طبق من جديد، فسيكون حظرا مشددا لمنع كل التجمعات، خصوصاً في المناطق الشعبية، والتشديد على اتخاذ الاجراءات الوقائية".

وأضاف ان "العراق لغاية الآن لم يصل الى ذروة انتشار وباء فيروس كورونا، ولهذا نحتاج اجراءات حقيقة لفرض حظر شامل حقيقي، ولهذا نتوقع ونرجح ان يعود الحظر الشامل ، خلال الأسبوع المقبل".

يأتي ذلك، بعد ارتفاع معدل الاصابات، الى أكثر من 1500 إصابة في اليوم الواحد منذ 17 حزيران الجاري.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، يوم أمس الثلاثاء (23 حزيران 2020) 84 حالة وفاة و1826 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس بلغ مجموع الإصابات: 34502، ومجموع حالات الشفاء: 15753، والراقدين الكلي: 17498، والراقدين في العناية المركزة: 283.

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بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء (24 حزيران 2020) وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، في لقاءين منفصلين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الاخير &q

بغداد اليوم-بغداد

أعرب وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، الأربعاء (24 حزيران 2020) عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مواجهة كورونا، فيما أشار إلى أنه بحث ببغداد تعزيز التعاون النفطي.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، في مبنى وزارة الخارجية في بغ

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ، الأربعاء 24-6-2020 إن اللجنة المالية نجحت بإضافة فقرات مهمة على قانون الاقتراض لجعله أكثر وأعم نفعاً للعديد من شرائح المجتمع العراقي.

وأوضح السامرائي في بيان أن "ال

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