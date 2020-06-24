2020/06/24 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد موقع ( ريسبونسبل ستيت كرافت) الامريكي المتخص بالدراسات الاستراتيجية ، الاربعاء، أن بامكان المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية ان يعكس فشل سياسة ترامب تجاه ايران والتي لم تحقق اي نتيجة تذكر طوال عامين .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” انسحاب ترامب من صفقة البرنامج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي : بايدن قد يعيد العمل بالاتفاقية النووية مع إيران في حال انتخابه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع امريكي : بايدن قد يعيد العمل بالاتفاقية النووية مع إيران في حال انتخابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).