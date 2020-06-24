مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي

2020/06/24 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام الفين وعشرين.

وعقد المجلس جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏‏وبحضور‎‏ مائة وثمانية وستين‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، حيث يهدف هذا المشروع لتمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية نظراً لتأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء بالبرنامج الحكومي والوعود التي أطلقها خلال التصويت على الكابينة الوزارية.

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