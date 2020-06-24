عمليات الصدمة تتوصل إلى “خيوط” أولية للإطاحة بشخصيات وجهات تهرّب الإنترنت وتضر بالاقتصاد العراقي

2020/06/24 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، ’’ضرب’’ عمليات تهريب لسعات الانترنت بـ 3 اهداف منتخبة في ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “امتدادا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات والخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية وباشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة في اقليم كردستان […]

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