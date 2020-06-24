نقص الأوكسجين يتسبّب بكارثة في محافظة عراقية: «عدّة وفيات في ساعة»

2020/06/24 | 17:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #العراق سيمر بأزمة لا تحمد عقباها، جراء جائحة #كورونا التي تفشّت فيه، وضربته بقوة، الأخطر هو الوفيات التي تنجم عنه، وسط فشل في المنظومة الصحية العراقية.ليل الثلاثاء – الأربعاء، ضجّت منصات #التواصل_الاجتماعي…

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