رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزي برحيل اللاعب احمد راضي

2020/06/24 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو برقية تعزية الى رئيس اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان بوفاة اللاعب الدولي السابق احمد راضي .

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