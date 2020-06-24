وزارة الهجرة تخصص ملياري دينار عراقي للايزيديين العائدين

2020/06/24 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقدت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين جلستها ( ١٥٠ ) والتي ترأستها وزيرة الهجرة والمهجرين “ايفان فائق جابرو” بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد وبحضور عضو مجلس النواب عن الايزيديين الدكتور صائب خدر.وجرى في الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية وابرزها معوقات عودة النازحين الايزيديين الى مناطق …

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