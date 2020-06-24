نينوى تقرر فرض حظر التجوال الشامل لـ 10 ايام وتصدر 4 قرارات

2020/06/24 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، برئاسة المحافظ نجم الجبوري، اليوم الاربعاء، اصدار 4 قرارات من بينها الحظر الجزئي ، بعد تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم.وقالت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الجبوري وجه بفرض حظر تام للتجوال على جميع انحاء المحافظة يبدأ من هذا اليوم الأربعاء الساعة […]

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