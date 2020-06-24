روحاني: قلقون من التدخلات الأمريكية والصهیونیة فی عمل وکالة الطاقة الذریة

2020/06/24 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “الكيان الصهيوني وأمريكا مارسا ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يبعث على القلق من أن تنحرف الوكالة عن التزاماتها القانونية”.ونقلت وكالة “إرنا”، ظهر اليوم الأربعاء، عن روحاني “أن سلوكنا مع الوكالة كان في إطار القانون وعلاقات الصداقة، لقد تعاونا معها دائما، وكان مفتشوها […]

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