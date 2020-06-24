تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا الليلة لاستعادة الصدارة من برشلونة

2020/06/24 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الذي سيكون مسرحا لمباراة فريق ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا، وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.ويمني الفريق الملكي النفس باستعادة صدارة الليغا من برشلونة، الذي انتزعها منه عقب فوزه الصعب على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف يتيم، أمس الثلاثاء، […]

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