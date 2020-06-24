الصناعة توضح حقيقة رفع أسعار بيع الأوكسجين

2020/06/24 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… تبرعت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، بـ 100 ألف كمامة لوزارة الصحة لدعم كوادرها بمواجهة جائحة كورونا، فيما أوضحت حقيقة رفع أسعار بيع الأوكسجين.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “وزارة الصناعة تبرعت بـ 100 ألف كمامة لوزارة الصحة لدعم كوادرها بمواجهة جائحة كورونا دون اخذ إي أموال”، […]

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