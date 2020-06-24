العراق يسجل 79 حالة وفاة و2200 اصابة جديدة بكورونا .. عبور حاجز الالفين

2020/06/24 | 17:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما سجلت الوزارة 2200 اصابة و79 حالة وفاة .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم الاربعاء انه تم فحص ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي […]

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