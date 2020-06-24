2020/06/24 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت محافظة النجف، الاربعاء (24 حزيران 2020)، 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة بالفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل 104 اصابات جديدة كورونا و 9 حالات وفاة وتدفن 69 ضحية للمرض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - النجف
سجلت محافظة النجف، الاربعاء (24 حزيران 2020)، 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة بالفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل 104 اصابات جديدة كورونا و 9 حالات وفاة وتدفن 69 ضحية للمرض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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