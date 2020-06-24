الصحة العراقية تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433 )سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2200) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 177بغداد / الكرخ 371مدينة الطب 8النجف الأشرف 96السليمانية 229 أربيل 70 كربلاء 55كركوك 123 ديالى 89 واسط 189 بابل 86 البصرة 242 ميسان 136 الديوانية 81 ذي قار 136 الأنبار 14 نينوى 40 صلاح الدين 28 المثنى 30

الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 178 بغداد الكرخ 116 النجف 36 السليمانية 8 أربيل 59 دهوك 12كركوك 41كربلاء 32 ديالى 20 واسط 22 البصرة 12 ميسان 119 بابل 59 ذي قار 241 الديوانية 85 الأنبار 6 نينوى 5صلاح الدين 1 المثنى 9

الوفيات 79 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 13 بغداد الكرخ 8 مدينة الطب 3 النجف 2 السليمانية 9 اربيل 2 كربلاء 4كركوك 1 ديالى 3 واسط 3 البصرة 3 ميسان 6 بابل 2 الديوانية 2 ذي قار 16 صلاح الدين 2

مجموع الأصابات : 36702مجموع حالات الشفاء : 16814الراقدين الكلي: 18558الراقدين في العناية المركزة: 281 مجموع الوفيات: 1330

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء 24 حزيران 2020

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بغداد اليوم - النجف

سجلت محافظة النجف، الاربعاء (24 حزيران 2020)، 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة النجف سجلت 97 اصابة جديدة بكورونا لمواطن

بغداد اليوم- نينوى

اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، برئاسة المحافظ نجم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، اصدار 4 قرارات من بينها الحظر الجزئي ، بعد تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم - بغداد

نفت العتبة العباسية، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا.

وقالت العتبةُ العبّاسية في بيان مقتضب إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً، عن تبني العتبة المقدّسة وجام

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