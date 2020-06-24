الصحة العراقية تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة العراقية تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/06/24 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433 )سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2200) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   177بغداد / الكرخ     371مدينة الطب        8النجف الأشرف    96السليمانية         229    أربيل              70                  كربلاء             55كركوك              123 ديالى                89 واسط                189  بابل                86              البصرة            242 ميسان              136 الديوانية             81 ذي قار               136 الأنبار              14 نينوى              40  صلاح الدين        28 المثنى                30 

الشفاء:  1061  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   178  بغداد الكرخ     116   النجف           36 السليمانية       8   أربيل          59 دهوك         12كركوك      41كربلاء        32 ديالى          20   واسط          22 البصرة       12 ميسان         119  بابل           59  ذي قار        241 الديوانية      85  الأنبار        6   نينوى       5صلاح الدين   1 المثنى      9   

الوفيات  79    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   13  بغداد الكرخ     8 مدينة الطب      3  النجف           2 السليمانية       9  اربيل            2 كربلاء          4كركوك         1  ديالى            3  واسط          3 البصرة        3 ميسان        6   بابل           2 الديوانية       2  ذي قار        16   صلاح الدين    2 

مجموع الأصابات :  36702مجموع حالات الشفاء : 16814الراقدين الكلي:      18558الراقدين في العناية المركزة: 281 مجموع الوفيات:   1330 

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء  24   حزيران 2020

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - النجف

سجلت محافظة النجف، الاربعاء (24 حزيران 2020)، 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة النجف سجلت 97 اصابة جديدة بكورونا لمواطن

بغداد اليوم- نينوى

اعلنت خلية الازمة، في محافظة نينوى، برئاسة المحافظ نجم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، اصدار 4 قرارات من بينها الحظر الجزئي ، بعد تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم - بغداد

نفت العتبة العباسية، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تبنيها علاجاً مستحدثاً لفيروس كورونا.

وقالت العتبةُ العبّاسية في بيان مقتضب إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً، عن تبني العتبة المقدّسة وجام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links