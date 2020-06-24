الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في البصرة

2020/06/24 | 17:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت خلية الأزمة في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “ألموقف الوبائي ليوم 24/6/2020 كالآتي: الحالات الموجبة الجديدة = 242 (111حالة من التحري والرصد الوبائي الفعال + 131 حالة راجعت المستشفيات ) عدد حالات الوفاة الجديدة= 3 الحالات […]

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