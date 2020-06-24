2020/06/24 | 17:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أطلق يمنيون حملة واسعة على تويتر تحت وسم #طرد_تحالف_الشر_مطلب_يمني في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي الذي يواصل عدوانه على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام.وجاء إطلاق الحملة على خلفية سيطرة ميليشيات موالية لدولة الإمارات على جزيرة سقطرى ودفع تقسيمها ونهب مواردها.ودفعت سيطرة ميليشيات مسلحة تابعة للامارات على جزيرة سقطري شرق اليمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة على تويتر لطرد ‘تحالف الشر’ من اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة على تويتر لطرد ‘تحالف الشر’ من اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).