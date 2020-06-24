السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ

2020/06/24 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء ، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة.وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 .وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

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