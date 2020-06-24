محافظ واسط : الالتزام بالحظر سينعكس ايجابا للخروج من الأزمة بشكل اسرع

2020/06/24 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط تفقد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، تطبيق اجراءات الحظر الصحي مع إنطلاق الخطة الأمنية الجديدة التي تعتمد الفرق الجوالة لضباط ومراتب قيادة شرطة واسط.وذكر بيان لمكتبه، ان" المياحي اثنى على الإلتزام الكبير من قبل الأهالي الكرام بالاجراءات المطبقة"، مبينا"أنه دلالة واضحة على حجم الوعي والشعور العالي بالمسؤولية تجاه هذه الجائحة، الذي سينعكس ايجابا للخروج من الأزمة بشكل اسرع، ويقلل الاعباء على أبطال القوات الأمنية والاجهزة الصحية".كما اثنى المياحي على" جميع الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة الناس، والتكاتف والتآزر الكبيرين فيما بين الجميع"، مشددا على" ضرورة التعاون والصبر للايام القادمة لايقاف أية تداعيات خطرة، وعلى الجميع العمل لقطع سلسلة انتشار الفايروس من خلال التزام البيوت".فيما قدم شكره وتقديره العالي للاجهزة الأمنية والصحية التي تعمل ليلا ونهارا وبتفان عالي لتعزيز الأمن الصحي في المحافظة.

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