العراق يسجّل 79 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، أنها “فحصت ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل […]

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