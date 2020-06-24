هندي يصبح بين أغنى 10 مليارديرات في العالم

2020/06/24 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، الذي يعتبر أغنى رجل في قارة آسيا، بين أثرى 10 مليارديرات في العالم، متفوقًا على عدد من مشاهير الاستثمار العالميين.وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن أمباني هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”ريلاينس إندستريز”، وهي إحدى الشركات الأكثر قيمة في الهند، وقد ارتفعت ثروته مؤخرًا إلى […]

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