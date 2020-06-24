2020/06/24 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نائب قائد العمليات المشتركة يعلن اكتمال عمليات ابطال العراق الثالثة بنجاح

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