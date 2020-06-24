مقتل عضوة من قوات “الأسايش” وجرح مدنيين إثنين بانفجار مزدوج في “منبج” شمالي سوريا

2020/06/24 | 18:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار عبوتين ناسفتين بفارق زمني بسيط، صباح الأربعاء، وسط مدينة #منبج، إلى مقتل عضوة في قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وإصابة مدنيين اثنين بجراح طفيفة.وأفادت مصادر محلية من مدينة #منبج، أن «عبوة ناسفة انفجرت…

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