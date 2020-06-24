صحة الانبار تعلن التوزيع الجغرافي لـ14 إصابة مسجلة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار التوزيع الجغرافي للاصابات الـ ١٤ المؤكد اصابتها بفيروس كورونا في الانبار :- ٣ مصابين بفيروس كورونا عسكريين اثنان من اهالي محافظة بغداد وواحد من محافظة واسط منتسبين في الفرقة الاولى / قيادة عمليات الانبار في الرطبة.- ١١ مصاب بفيروس كورونا ( عائلة واحدة ) ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء الرطبة.

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