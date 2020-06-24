صحة ميسان تكشف تفاصيل 136 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/24 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان التوزيع الجغرافي للاصابات الـ ١٣٦ المؤكد اصابتها بفيروس كورونا في ميسان :الاصابات: ١٣٦توزعت كالآتي: - حي الزهراء- اليرموك- حي الشهداء- حي الثورة- حي حي الوحدة- الدبيسات قطاع 28- ابو رمانةالماجدية- البتيرة- الجمعيات- حي النداء- حي العسكري- الاسكان - حي المعلمين الجديد- الجوادين- عواشة- المحمودية- حي الجامعة- قطاع 30- حي الخليج- حي الحسين القديم- قلعة صالح- الميمونة- المجر- السلامكميت.الشفاء: ١١٩ الوفيات: ٦الفحوصات: ٣٧٣

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