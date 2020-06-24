القمر يبتسم للعرب

2020/06/24 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ينتظر عشاق التصوير الفوتوغرافي في الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، ظهور واحد من أجمل التضاريس المميزة على سطح القمر والتي تسمى منطقة “مير كريسيوم” أو “بحر الشدائد”.وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير أن هذه المنطقة عندما تكون في وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض، تبدو كوجه يبتسم عند رؤيتها […]

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