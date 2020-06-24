نائب يكشف عن فقرة قانونية في قانون الاقتراض تخص تعيين الأطباء ويقدم طلبًا إلى الحكومة

2020/06/24 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الأربعاء، الحكومة بالتعاقد مع الخريجين من الأطباء والملاكات الصحية لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد في العراق.وقال السوداني، في بيان تلقته “العهد نيوز” ، إن “هناك وجوب لتعيين الخريجين من الملاكات الصحية من الأطباء والممرضين الجامعيين والمعاونين الطبيين، فضلا على الملاكات الصحية الساندة المشمولين بالقانون ذي […]

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