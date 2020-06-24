2020/06/24 | 18:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطات الزبير تعلن استمرار العمل لإنهاء مشكلة شحة مياه الاسالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات الزبير تعلن استمرار العمل لإنهاء مشكلة شحة مياه الاسالة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطات الزبير تعلن استمرار العمل لإنهاء مشكلة شحة مياه الاسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).